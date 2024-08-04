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Bakırköy'deki hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavanı çöktü: 1 bebek hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 15:18
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Bakırköy’deki hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavanı çöktü: 1 bebek hayatını kaybetti

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken bir bebek tahliye edildikten yarım saat sonra hayatını kaybetti.

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

İtfaiye ekipleri, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti. Tahliye edilen bebeklerden biri yarım saat sonra hayatını kaybetti.

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