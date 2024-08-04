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71 yaşındaki şahıs balkondaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı

İHA
Giriş: 04.08.2024 16:09
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71 yaşındaki şahıs balkondaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı

Samsun'da 71 yaşındaki şahıs evinin balkonundaki eşine baktığı için hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı.

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