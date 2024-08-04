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Erzurum-Artvin yoluna sel engeli

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 08:58
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Erzurum-Artvin yoluna sel engeli

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolu, yoğun yağış ve sonrasında meydana gelen toprak kaymasından dolayı saatlerce trafiğe kapandı.

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