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Apartman bahçesine uçan araç açık işyerine santimetreler kala durabildi

İHA
Giriş: 04.08.2024 15:04
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Apartman bahçesine uçan araç açık işyerine santimetreler kala durabildi

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında yol üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçan araç, o sırada açık olan işyerine santimetreler kala durabildi.

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