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Teröre geçit yok! Hain emellerle yurda girmeye çalışan terörist yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 18:25
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Teröre geçit yok! Hain emellerle yurda girmeye çalışan terörist yakalandı

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele tüm hızıyla devam ederken yurtta ve sınır ötesinde teröristlere geçit verilmiyor. Bu kez bir terörist Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

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