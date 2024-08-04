04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra hayatını kaybetti

İHA
Giriş: 04.08.2024 13:05 Güncelleme: 04.08.2024 13:05
ABONE OL
Sarıyer’de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra hayatını kaybetti

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör