04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

İHA
Giriş: 04.08.2024 16:11
ABONE OL
Kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da kafasına harç makinesinin demiri çarpan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör