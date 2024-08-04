04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Denizli'de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 08:54 Güncelleme: 04.08.2024 08:54
ABONE OL
Denizli’de şarjda bırakılan telefon ambalaj fabrikasını küle çevirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma nedeniyle patladı. Telefondan çıkan alevler tüm fabrikayı sararken, fabrika kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör