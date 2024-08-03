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Sivas'ta Gemerek'te kaza! 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 11:05
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Sivas’ta Gemerek’te kaza! 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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