03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 11:03
ABONE OL
Kırklareli’nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde polisin durdurduğu tırın dorsesinden brandayı keserek kaçmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü M.T, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör