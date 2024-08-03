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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 11:06
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

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