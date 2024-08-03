03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Rize'de hafriyat yüklü kamyon dereye düştü! Kamyonda sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 12:01 Güncelleme: 03.08.2024 12:03
ABONE OL
Rize’de hafriyat yüklü kamyon dereye düştü! Kamyonda sıkışan kişi hastaneye kaldırıldı...

Rize'de hafriyat yüklü kamyonun dereye düştüğü kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kamyonda sıkışan Hakan K. hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör