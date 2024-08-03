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Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü! Yakınları sinir krizi geçirdi...

Giriş: 03.08.2024 12:08 Güncelleme: 03.08.2024 12:08
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Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü! Yakınları sinir krizi geçirdi...

Hatay'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...

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