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Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 11:30
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Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü

Kayseri'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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