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Kütahya'da korkutucu kaza: 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.08.2024 23:23
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Kütahya’da korkutucu kaza: 5 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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