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Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 10:21
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Burdur’da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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