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Kayseri'de korkunç olay! 11.kattaki balkonda düşerek öldü...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 16:42
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Kayseri’de korkunç olay! 11.kattaki balkonda düşerek öldü...

Kayseri'de 14 katlı binanın 11. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen H.İ.Ş hayatını kaybetti. Cenaze otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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