Bayrampaşa’da ağabeyini silahla yaralayan zanlı yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rahmi T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Tekirdağ'a gittiği ve Bulgaristan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.