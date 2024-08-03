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Bayrampaşa'da ağabeyini silahla yaralayan zanlı yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 16:18
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Bayrampaşa’da ağabeyini silahla yaralayan zanlı yakalandı

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'i direksiyon başındayken silahla vurup yaraladı. Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyini silahla yaralayan zanlı, Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalandı.

Yıldırım Mahallesi'nde sabah Raif T. (40), uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'nin (43) kullandığı aracın önünü kesti. Raif Tamer, ağabeyini silahla yaraladıktan sonra, otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rahmi T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Tekirdağ'a gittiği ve Bulgaristan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

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