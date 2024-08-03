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Çalışır haldeki araç 10 metrelik duvardan anayola uçtu! Kocaeli'de bir garip olay...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 16:59
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Çalışır haldeki araç 10 metrelik duvardan anayola uçtu! Kocaeli’de bir garip olay...

Kocaeli'de sürücüsünün garaj kapısını indirmek için indiği otomobil, hareket edip yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ana yola uçtu. Kazada otomobildeki N.A. isimli kadın yaralandı. İşte detaylar...

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