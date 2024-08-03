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Cezaevi firarisi dehşet saçtı! Konya'da 2 ölü...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 12:12
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Cezaevi firarisi dehşet saçtı! Konya’da 2 ölü...

Konya'da 10 gün önce cezaevinden kaçan Ferhat Dağıtan, eski kayınvalidesinin evine giderek eski kayınvalidesi Vesile Akgün ile kayınbiraderi Erol Akgün’ü öldürerek kayıplara karıştı. İşte detaylar...

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