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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 16 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 21:25
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 16 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 12'si çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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