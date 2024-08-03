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Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.08.2024 21:51
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Adıyaman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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