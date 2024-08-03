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Hatay'da feci kaza! Kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 14:35
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Hatay’da feci kaza! Kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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