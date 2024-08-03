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Sakarya'da aile arası tartışmada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.08.2024 14:33
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Sakarya’da aile arası tartışmada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında husumet bulunan aile fertleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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