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Hafif ticari araç üst geçidin beton direğine vurdu! Ölü ve yaralı var...

Giriş: 03.08.2024 15:18
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Hafif ticari araç üst geçidin beton direğine vurdu! Ölü ve yaralı var...

Karaman'da üst geçidin beton direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Ağır yaralı sürücü M.Y, Konya'ya sevk edildi.

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