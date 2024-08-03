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Girdiği evden 5 bin lira çaldı! Kaçarken balkonda düştü...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 12:44
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Girdiği evden 5 bin lira çaldı! Kaçarken balkonda düştü...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binanın ikinci katına giren Gürkan B. isimli hırsız, evdeki 5 bin TL'yi alarak kaçmak isterken balkondan düştü. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden şüpheli aranıyor.

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