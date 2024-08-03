Üç kadına fazla hesap sonrası saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 02.08.2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak;



Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.