Üç kadına fazla hesap sonrası saldırı! 2 şüpheli gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz
İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında yaşanan olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Açıklamada kadınlara şiddet uygulayan iki şahsın gözaltına alındığı kaydedilirken, yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu bildirildi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İstanbul Beyoğlu'nda eğlenmeye çıkan 3 kadın, fazla hesap isteyen işletme görevlilerinin saldırısına uğradı. Eğlence merkezinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kadınların saldırıya uğradığı anlar yer aldı.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçesinde bir eğlence yerinde meydana gelen olayla ile ilgili basın açıklaması yaptı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada, "İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi. Yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 02.08.2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak;
Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.
İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 03.08.2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir.
ŞAHISLAR GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şahısların gözaltına alındığının altını çizerken "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullandı.
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