Bursa'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'da sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.08.03 05:47:08 38.1922 37.3337 5.0 -.- 1.7 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 05:05:34 39.8505 28.7640 12.2 -.- 4.1 4.1 GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.08.03 03:47:04 38.5690 38.0173 5.0 -.- 1.7 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.08.03 02:36:30 39.6917 26.3950 12.4 -.- 2.2 -.- BAHCELI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.08.03 02:02:27 39.7593 26.4487 7.8 -.- 1.9 -.- CAVUSKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel
2024.08.03 01:29:06 38.0722 37.3923 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:26:10 37.4158 36.7418 4.1 -.- 1.8 -.- YESILYORE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:19:25 37.6907 37.4630 10.9 -.- 1.8 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.08.03 01:18:07 36.9410 28.9405 5.8 -.- 2.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.08.03 00:25:54 37.0937 28.3935 17.1 -.- 1.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2024.08.03 00:10:52 40.9080 31.6548 5.4 -.- 2.0 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2024.08.03 00:07:05 38.1753 38.5507 2.8 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.08.03 00:00:49 38.4950 26.7143 15.8 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.08.02 23:51:22 39.3560 24.8058 6.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.02 23:40:14 35.9683 31.8120 18.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.02 23:18:59 40.3080 24.1090 7.1 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.08.02 23:18:49 39.8267 30.4747 5.2 -.- 1.5 -.- TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2024.08.02 22:18:14 37.5145 26.8065 8.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.08.02 22:01:44 40.7218 27.3198 13.8 -.- 1.6 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2024.08.02 20:29:54 35.6517 26.8885 23.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.08.02 20:15:12 39.7347 41.0675 2.9 -.- 1.9 -.- TASAGIL-CAT (ERZURUM) İlksel
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