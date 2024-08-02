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Tersanede sepet platform dehşeti! 2 işçi korkunç şekilde can verdi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 22:46 Güncelleme: 02.08.2024 22:51
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Tersanede sepet platform dehşeti! 2 işçi korkunç şekilde can verdi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çalışan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 işçi, boya yapmak için bindikleri platformun sepetinin düşmesi sonucu yüksekten düştü. Feci olayda 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede, sepet platformuyla yüksekten düşen 2 işçiden acı haber geldi.

Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu.Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu.

Altınova tersaneler bölgesinde bir gemiye boya yapmak için sepetli insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, onlarca metre yüksekten düştü.

işçilerin bulunduğu platformun kopması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. işçilerin bulunduğu platformun kopması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

ONLARCA METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜLER

Sepette bulunan işçiler Doğanay K. (22) ve Mehmet K. (33), olay yerinde yaşamını yitirdi. İşçilerin cenazeleri, Yalova Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna götürüldü.

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