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Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada

İHA
Giriş: 02.08.2024 11:08
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Yayaya çarptı, ‘su alacağım’ deyip olay yerini terk etti: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu’da motosikletlinin yaşlı yayaya çarptığı kaza kameraya yansıdı. Su almaya gideceğini söyleyen motosikletli olay yerini terk etti.

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