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Amasya'da tırda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:06
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Amasya’da tırda 3 düzensiz göçmen yakalandı

Amasya'da tırın yatak bölmesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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