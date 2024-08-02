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Gurbetçi kadının ilk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu

İHA
Giriş: 02.08.2024 10:50
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Gurbetçi kadının ilk misafirleri yaban domuzu sürüsü oldu

Hollanda’da yaşayan gurbetçi Nesrin Kabaali, tatil için geldiği Hatay’da evinin bahçesini mesken tutan yaban domuzlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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