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THY İran uçuşlarını erteledi!

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 22:38 Güncelleme: 02.08.2024 22:39
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THY İran uçuşlarını erteledi!

Türk Hava Yolları (THY), bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti. Seferler sabah saatlerinde yapılacak.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.

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