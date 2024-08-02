İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Korku dolu anları yaşandığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracında çok sayıda kişi yaralandı.
Arnavutköy Yassıören Köyü mevkiinde ilerleyen Murtaza Yıldırım idaresindeki servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen araçtaki şoförle birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı, 5'ine ise ambulanslarda müdahale edildi. Şarampole devrilen araç için çalışma başlatıldı. Bölgedeki trafik akışı, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor.
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