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Terör finansörlerine geçit yok! İzmir'de terörist yakınlara para aktaran 2 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 18:55
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Terör finansörlerine geçit yok! İzmir’de terörist yakınlara para aktaran 2 şüpheli yakalandı

Hain terör ile mücadele devam ederken bir yandan da PKK'ya finansman sağlayanlar tek tek yakalanıyor. İzmir'de düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin ailelerine, yurt dışından gönderilen paraları dağıtan şüpheliler için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi.

İzmir'de, PKK terör örgütü adına faaliyet gösterenlerin, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktardıkları öne sürülen 2 kişi için operasyon düzenlendi.

İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran 2 şüpheli yakalandı.İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran 2 şüpheli yakalandı.

TERÖR FİNANSÖRLERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasına ve Avrupa Demokratik Kürt Toplumu Kongresine bağlı faaliyet gösteren kişiler tarafından, örgüt adına faaliyet gösteren, etkisiz hale getirilen ve cezaevinde tutuklu veya hükümlü bulunanların ailelerine para aktarımı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran 2 şüpheli yakalandı.İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran 2 şüpheli yakalandı.

YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR TERÖRİRT AİLELERİNE

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi. Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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