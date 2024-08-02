Terör finansörlerine geçit yok! İzmir’de terörist yakınlara para aktaran 2 şüpheli yakalandı

İzmir'de PKK terör örgütü üyelerinin ailelerine para aktaran 2 şüpheli yakalandı.

YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR TERÖRİRT AİLELERİNE

Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi operasyonla yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 bin 500 dolar ele geçirildi. Zanlıların İzmir'de ikamet ettiği, yurt dışından gönderilen paraları, ailelere aktardıkları öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerin daha önce para dağıttığı tespit edilen 6 ailenin evlerinde yapılan aramada ise 15 bin 200 dolar, 3 bin 50 avro, 32 bin 270 lira, tabanca, çok sayıda dijital materyal ve 3 yasaklı yayın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.