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Gaziantep'ten acı haber! Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun şehit oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan taziye mesajı

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 19:28 Güncelleme: 02.08.2024 19:56
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Gaziantep’ten acı haber! Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun şehit oldu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan taziye mesajı

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajı yayınladı.

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