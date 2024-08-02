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SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

İHA
Giriş: 02.08.2024 13:50
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SpaceX, 23 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 23 adet Starlink uydusunu daha Falcon-9 roketi ile alçak dünya yörüngesine gönderdi.

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