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Pakistan'ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru: 6 ölü

İHA
Giriş: 02.08.2024 14:11 Güncelleme: 02.08.2024 14:13
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Pakistan’ın Lahor şehrinde 44 yılın yağış rekoru: 6 ölü

Pakistan'ın Lahor şehrinde son 44 yılın en yoğun yağışının ardından 6 kişi hayatını kaybetti. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde ise can kaybı 24'e ulaştı.

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