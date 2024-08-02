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Sulama kanalında can pazarı

İHA
Giriş: 02.08.2024 13:48
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Sulama kanalında can pazarı

Eskişehir'de sulama kanalına kaçan top almak için giren ve gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçiren çocuğu, tesadüf eseri oradan geçen bir vatandaş kurtarırken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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