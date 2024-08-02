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Siber suçlara ilişkin 23 ilde operasyon: 68 şüpheli gözaltında...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 08:29 Güncelleme: 02.08.2024 08:35
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Siber suçlara ilişkin 23 ilde operasyon: 68 şüpheli gözaltında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen “Siberağ-3” operasyonları ile siber suçlardan arama kaydı bulunan 68 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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