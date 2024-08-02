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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

İHA
Giriş: 02.08.2024 09:00 Güncelleme: 02.08.2024 09:00
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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