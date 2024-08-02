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Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 02.08.2024 06:14
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Afetzedelerin barınma ihtiyacı için 9 ildeki bazı yerler kamulaştırıldı

Adıyaman, Ardahan, Aydın, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Sinop ve Van'da meydana gelen bazı afetler nedeniyle, hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 9 ildeki bazı yerlerin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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