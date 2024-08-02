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10 gündür kayıp olan şahıs ağaçta asılı bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.08.2024 14:20
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10 gündür kayıp olan şahıs ağaçta asılı bulundu

Van’da 10 gün önce kaybolan 45 yaşındaki Mehmet Sıddık Acar isimli şahıs, ağaçta asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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