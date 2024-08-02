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Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

İHA
Giriş: 02.08.2024 09:02 Güncelleme: 02.08.2024 09:02
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Önce arabanın içine saklandı, sonra gazeteciyi polise şikayet etti

Aksaray’da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polisi görünce kaçmaya çalışan sürücü kıskıvrak yakalandı. Sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konulurken, araçta bulunan kadın önce araç içine saklandı, sonra da kameralar karşısında gazeteciyi polise şikayet etti.

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