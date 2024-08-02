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Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

İHA
Giriş: 02.08.2024 09:04 Güncelleme: 02.08.2024 09:04
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Denizli’de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Denizli'de anayolda ilerleyen işçi servisi ile tali yoldan kavşağa bağlanmak isteyen otomobil çarpıştı. "Sabıkalı Kavşak" olarak adlandırılan noktada meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 10 işçi yaralandı.

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