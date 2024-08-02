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15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti

İHA
Giriş: 02.08.2024 09:07
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15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti

Aksaray’da hafif ticari araç kullanırken polise yakalanan 15 yaşındaki çocuk, “Neden ehliyetsiz araca bindin?” sorusuna “Mal götürüyordum” diye cevap verirken, olay yerine çağırılan babası ise “Neden çocuğa araç veriyorsunuz?” sorusuna, “Müşteri mal bekliyor” diye cevap verdi.

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