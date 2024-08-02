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DEAŞ'a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 14:38
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DEAŞ’a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı

Son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ilde düzenlenen "Gürz-4" operasyonlarında 99 şüpheli gözaltına alındı.

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