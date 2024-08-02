Çok sayıda araç birbirine girdi! 4 yaralı var
Düzce’de 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazanın ardından 4 araç kaza alanını fark etmeyince ortalık savaş alanına döndü. 6 aracın adeta birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzce'de 2 aracın çarpıştığı kazaya, trafikte seyrederken kaza alanını fark etmeyip duramayan 4 araç daha karıştı.
Kaza, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, bir başka araçla çarpışarak maddi hasarlı kazaya neden oldu.
YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazayı fark etmeyen 4 araç daha birbirlerine çarparak durabildi. Ankara istikameti trafiğe kapanırken, araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
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