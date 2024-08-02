Çok sayıda araç birbirine girdi! 4 yaralı var

Düzce'de 2 aracın çarpıştığı kazaya, trafikte seyrederken kaza alanını fark etmeyip duramayan 4 araç daha karıştı.

Kaza, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, bir başka araçla çarpışarak maddi hasarlı kazaya neden oldu.