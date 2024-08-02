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Çok sayıda araç birbirine girdi! 4 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.08.2024 01:46 Güncelleme: 02.08.2024 01:47
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Çok sayıda araç birbirine girdi! 4 yaralı var

Düzce’de 2 aracın çarpışması sonucu yaşanan feci kazanın ardından 4 araç kaza alanını fark etmeyince ortalık savaş alanına döndü. 6 aracın adeta birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzce'de 2 aracın çarpıştığı kazaya, trafikte seyrederken kaza alanını fark etmeyip duramayan 4 araç daha karıştı.

Kaza, Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Bolu istikametine seyir halinde olan otomobil, bir başka araçla çarpışarak maddi hasarlı kazaya neden oldu.

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazayı fark etmeyen 4 araç daha birbirlerine çarparak durabildi. Ankara istikameti trafiğe kapanırken, araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza alanı havadan dron ile görüntülendi.

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