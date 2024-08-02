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AK Parti İlçe Başkanı ve kaymakam dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 02.08.2024 01:37 Güncelleme: 02.08.2024 01:39
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AK Parti İlçe Başkanı ve kaymakam dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Edirne’nin Keşan ilçesinde yol yapım çalışmasını inceleyen Keşan Kaymakamı, AK Parti Keşan İlçe Başkanı ve beraberindeki 11 kişi yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. AK Partili İlçe Başkanı ve kaymakam dahil 11 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altında alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy'de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy'e gitti.

TAVUK ETLİ İKRAMI YEDİLER

Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu.

Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.

11'İ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç'ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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