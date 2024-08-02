AK Parti İlçe Başkanı ve kaymakam dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu!

Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.

11'İ DE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç'ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.