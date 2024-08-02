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Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı; 450 ton bal üretimi bekleniyor

İHA
Giriş: 02.08.2024 12:07
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Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı; 450 ton bal üretimi bekleniyor

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu: "Ardahan'da hasat dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık yüzde 80'lik bal verimi bekleniyor"

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